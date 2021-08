Za necelé čtyři hodiny v japonském Tokiu oficiálně začnou 16. letní paralympijské hry. Českou republiku bude reprezentovat 28 sportovců v osmi disciplínách. Slavnostní nástup české výpravy se čeká mezi 13.45 a 14.15. (Paralympic.cz)

There is just hours to go to the #Tokyo2020 Paralympic Games #OpeningCeremony.

The wait is almost over! #UnitedByEmotion pic.twitter.com/sgBM4J3ReG

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 24, 2021