Poprvé za uplynulých 18 měsíců proběhlo před Buckinghamským palácem slavnostní střídání stráží. U ceremonie hrála také vojenská kapela, která rovněž připomněla britské olympijské úspěchy. (ABC News)

BACK IN BLACK (AND RED): British soldiers in scarlet tunics and bearskin hats paraded outside Buckingham Palace as the Changing the Guard ceremony resumed after a pandemic-induced 18-month gap. https://t.co/XfWsUvRcVR pic.twitter.com/H35HC6Kecg

