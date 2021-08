1/9: Armádní generál Aleš Opata:

Vojáci! Během čtyř dnů od rozhodnutí byly doma z Kábulu tři letecké speciály. Byla to ukázkově provedená evakuační operace. Takhle to cvičíme a přesně takhle to má vypadat. Všem za to děkuju! pic.twitter.com/GX3eZO0gkV

— Armáda ČR (@ArmadaCR) August 23, 2021