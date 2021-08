Benátky v příštím roce zavedou zvláštní systém pro vstup do města. Kromě povinné rezervace bude nutné uhradit také poplatek ve výši tří až deseti eur v závislosti na ročním období. Cílem je omezení turistického ruchu.

Poplatek nebudou muset platit obyvatelé města, jejich příbuzní a také děti do šesti let věku. Původně měl být systém zaveden již před dvěma lety, výrazně jeho spuštění ale zbrzdila pandemie koronaviru. Od letošního srpna platí zákaz vplouvání velkých lodí do centra města. (Stampa)