Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá, že by situaci kolem BIS řešil s kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem. Informovala o tom vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) po dnešním jednání vlády.

Prezident Miloš Zeman včera v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že odposlechy s předsedou vlády řešil za přítomnosti kancléře Mynáře.

Babiš to ale dnes před ministry z hnutí ANO popřel. „Zaznělo to v části přípravy, kde seděli ministři za hnutí ANO, kde nás pan premiér informoval, že pokud na to téma někdy s prezidentem mluvil, tak nikdy u toho nebyl přítomen nikdo než oni dva,“ shrnula na tiskové konferenci Schillerová.