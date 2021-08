Americký Portland ovládly boje extremistů

V americkém Portlandu se střetli pravicoví a levicoví extrémisté. Policie zatkla 65letého Dennise Andersona, který rasisticky nadával a několikrát vystřelil do skupiny levicových protestujících s tím, že „to oni jsou opravdoví fašisté“.

Proud Boys flip a van they say was being used to target their rally here in Portland pic.twitter.com/isXunBkBkx

Policie podle svých slov situaci monitorovala, ale příliš nezasahovala.

Události začaly ohlášenou demonstrací příznivců pravice, proti níž začali protestovat příznivci levice. Oba tábory byly vyzbrojeny baseballovými pálkami, tyčemi a dalšími předměty.

Levicoví protestanti pak vztyčili ve městě zátarasy, příznivci pravicových extremistů, skupiny Proud Boys, zase poničili a převrátili dodávku pro hendikepované a stříleli po projíždějících paintballovými puškami. Dalšímu autu rozřezali pneumatiky.

I'm here in NE Portland where Proud Boys have flipped a medical van and are shooting paintball at passersby. Several cars have been totalled and the parking lot of a local high school was occupied briefly.

No police on sight. pic.twitter.com/d3UtwjeMw7

