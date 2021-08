Na Floridě za týden potvrdili 20 331 případů covidu-19 u dětí pod 12 let a 17 310 dětí v kategorii 12–19 let. Teenageři mají nejvyšší procento nakažených ze všech věkových skupin. A do toho začal školní rok, píše Jana Ciglerová v Americkém deníku.