Fanoušci bučeli na Trumpa, když chválil vakcínu proti covidu

Americký exprezident Donald Trump včera na rallye v Alabamě, která má nejnižší proočkovanost obyvatel a naplněné kapacity JIP, vyzval k očkování. Od publika ale za to sklidil nesouhlasné bučení, což jeho příznivci vůči němu běžně nedělají.

„Doporučuju vám, dejte si vakcínu. Taky jsem ji dostal, je to dobré,“ zvolá Trump a z davu se ozve protestní bučení. Trump na to reaguje: „To je v pořádku, máte své svobody. Ale já si ji nechal píchnout. Pokud to nebude fungovat, budete první, kdo se to dozví. Zavolám do Alabamy a řeknu… Ale ne, ono to funguje. Máte svoje svobody a potřebujete dostat děti zpátky do školy.“

Trump advises his audience in Alabama to take the Covid vaccine pic.twitter.com/aaxQfnnxoh — Aaron Rupar (@atrupar) August 22, 2021

Exprezident se nechal očkovat v lednu v Bílém domě hned poté, co mu vypršely protilátky na covid, kterým se nakazil v říjnu.

Včera ve městě Cullman vystoupil před několika tisíci lidmi, kteří na něj čekali hodiny před začátkem vystoupení. Zopakoval nepravdivé tvrzení, že volby vyhrál on, důkazy prý vyjdou brzy najevo.

Také vyzval Joea Bidena k rezignaci kvůli situaci v Afghánistánu a kritizoval současný vývoj covidu v zemi. „Umíte si představit, jak by to vypadalo, kdybych byl prezidentem já a přišla takhle další vlna?“ zeptal se publika. To jej ocenilo potleskem. (NY Post)