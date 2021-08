Koncert z Central Parku hudebníci spontánně přenesli na CNN

Koncert v newyorském Central Parku, na němž měla vystoupit řada amerických umělců včetně Bruce Springsteena, musel být přerušen kvůli silným dešťům, které na New York mířily. Umělci poté spontánně dál pokračovali v přímém vysílání CNN.

The Killers are currently performing “Mr. Brightside,” live on CNN from their backstage tent. pic.twitter.com/koJF4gC7ZD — Benjy Renton (@bhrenton) August 22, 2021

Pořadatelé zaveleli k přerušení koncertu v momentě, kdy na pódiu vystupoval zpěvák Barry Manilow. Ten poté na výzvu Andersona Coopera, moderátora CNN, která koncert exkluzivně přenášela, zavolal do vysílání a píseň dozpíval.

Barry Manilow joined @andersoncooper and @Chloe_Melas on the phone and sang "I Made it Through the Rain" pic.twitter.com/6YqBEOIDZT — Caroline Kenny (@carolinerkenny) August 22, 2021

To inspirovalo další umělce, například zpěvačku Patti Smith či hudebníka Elvise Costella, kteří do vysílání rovněž zavolali. „Měli jsme v plánu zazpívat píseň Because The Night s Brucem Springsteenem, to udělá lidem vždy velkou radost,“ řekla zpěvačka. Carlos Santana dokonce přišel do studia televize osobně.

Vrcholem byl spontánní koncert, který uspořádala ve svém traileru kapela The Killers. Zahrála naživo skladbu Mr. Brightside, kterou do vysílání CNN přenášela moderátorka konkurenční stanice CBS Gayle King.

Mezitím se pořadatelé úporně snažili zajistit pokračování koncertu a slíbili, že umělci se na pódium vrátí dvě hodiny po přerušení, tedy zhruba po 22. hodině. Mezi těmi, kdo vystoupit živě stihli, byla například Newyorská filharmonie, zpěvačka Jennifer Hudson či rapper LL Cool J.

Před bouřkou bylo na místě několik tisíc lidí a akce měla být oslavou návratu do života New Yorku. Někteří diváci se na místo koncertu vrátili v pláštěnkách a s deštníky a byli odhodláni pokračovat za každou cenu. Na sociálních sítích lidé sdíleli pod hashtagem #TheHomecomingConcert videa z nečekaně se vyvíjejícího večera, který měl původně vypadat úplně jinak.

Město bylo v očekávání hurikánu Henri, který má v síle kategorie 1 na území celého státu New York dopadnout druhý den v poledne. Odcházející guvernér Andrew Cuomo kvůli němu vyhlásil stav pohotovosti.

Trvající deště, které provázely blesky, ale přetrvaly i po 22. hodině, a protože předpovědi neavizovaly žádné zlepšení, pořadatelé se hodinu a půl před půlnocí rozhodli koncert zrušit úplně. (CNN)