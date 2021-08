Agentura AFP upozorňuje, že fotografie „jednotky Tálibánu“, která začala kolovat po internetu, je dezinformace. Jedná se o snímek z roku 2016 z reportáže o afghánských speciálních jednotkách. (AFP).

⚠️ This photo of soldiers with sophisticated equipment does not show Taliban fighters advancing across Afghanistan

It's an old photo that has circulated since 2016 in news reports about Afghan Special Forces https://t.co/k82cncZDzh pic.twitter.com/cT4bswcOAU

— AFP Fact Check 🔎 (@AFPFactCheck) August 18, 2021