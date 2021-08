Muž hrozící explozí Kapitolu žádné výbušniny neměl

Americký extrémista Ray Roseberry, který zaparkoval před budovami Kapitolu ve Washingtonu a vyhrožoval, že vyhodí oblast do povětří, u sebe neměl žádné výbušniny. Poté, co se vzdal, policie prohledala jeho dodávku.

Našla v ní pouze věci na výrobu výbušnin. Policejní šéf potom při vystoupení před novináři popsal, že Floyd Ray Roseberry psal policii vzkazy na kusy kartonu, a tak s ním policisté vyjednávali. Přiměli ho vzdát se a nyní čeká ve vazbě na rozhodnutí soudu. Z auta vylezl po kolenou.

Z dřívějších vystoupení Roseberryho, které zveřejňoval na své facebookové stránce, vyplynulo, že je příznivcem exprezidenta Donalda Trumpa. Moment, kdy před budovu Knihovny Kongresu zaparkoval, nejdříve vysílal v přímém přenosu. Požadoval, aby demokraté skončili a Joe Biden odstoupil. Rovněž žádal, aby ho dostal k telefonu, a vyhrožoval mu, že „je v nebezpečí“.

Breaking: VIDEO The suspect, Ray Roseberry, has been live streaming the bomb threat at the Library of Congress on Facebook.

He is demanding to talk to Joe Biden on the phone. pic.twitter.com/A0iZ4XDZjM

