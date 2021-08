Ve věku 82 let zemřel japonský herec Sonny Čiba, vlastním jménem Sadaho Maeda, známý z akčních filmů jako například Kill Bill či Rychle a zběsile. Herec zemřel ve čtvrtek v nemocnici poblíž Tokia na komplikace po nákaze covidem. (Kjódó)

Rest in peace, Sonny Chiba. The martial arts legend and actor (#KillBill, "The Street Fighter," "The Fast and The Furious: Tokyo Drift") has died at 82 years old of COVID complications.⁠ pic.twitter.com/YMkFGbOO2E

