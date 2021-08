Angela Merkelová navštíví Moskvu

Německá kancléřka Angela Merkelová bude chtít při dnešním setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě hovořit zejména o problematických tématech: Alexej Navalnyj, Ukrajina či potlačování opozice v Bělorusku.

Cesta Merkelové do ruské metropole je prakticky rozlučkovou návštěvou, neboť letos končí ve funkci šéfky německé vlády, v níž působí dlouhých 16 let. Naposledy do Moskvy zavítala na jaře minulého roku.

Termín její návštěvy se kryje s prvním výročím otravy opozičního lídra Alexeje Navalného. Berlín, kde se kritik Putina léčil z otravy nervově paralytickou látkou typu novičok, Moskvu opakovaně vyzval k vyšetření útoku. Rusko to však odmítlo s tvrzením, že nebyly předloženy důkazy o spáchání trestného činu.

Ruské úřady Navalného letos v lednu hned po návratu z Německa nechaly zatknout. Merkelová od té doby opakovaně, ale marně vyzývala Moskvu k propuštění předáka ruské opozice, který je přesvědčený, že za vražedným útokem na něj stojí právě Putin.

Podle mínění německého politologa Alexandera Rahra bude Merkelová chtít v Moskvě vytvořit podmínky pro urovnání konfliktu na východě Ukrajiny. Mohla by proto učinit vstřícný krok vůči Moskvě s cílem zachránit minské dohody, dojednané za jejího přispění před sedmi a šesti lety s cílem zastavit válku v Donbasu.

Nemenší význam však pro Merkelovou i Putina bude mít jejich diskuse o rusko-německém plynovodu Nord Stream 2. Na něm má velký zájem nejen Moskva, ale i Berlín, přestože tento projekt je dlouho zdrojem napětí mezi Německem a jeho spojenci z NATO, kteří se obávají posílení ruského vlivu.

Návštěvu v Moskvě německá kancléřka zahájí brzy odpoledne položením věnce u hrobu neznámého vojáka. (ČTK)