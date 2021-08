Poradní panel izraelské vlády dnes doporučil začít očkovat třetí dávkou vakcín proti covidu-19 lidi nad 40 let. Dosud třetí dávku dostávali v Izraeli lidé starší 50 let. Země tak chce omezit šíření vysoce nakažlivé varianty delta a ukončit současnou vlnu nákazy.

V devítimilionovém Izraeli se používá zejména vakcína firem Pfizer a BioNTech a obě dávky tam dostalo přes 5,4 milionu lidí. Odborníci tam zvažují rozšířit očkování třetí dávkou na všechny, kteří druhou vakcínu dostali nejméně před pěti měsíci.

Podle studií, jimiž se Izrael řídí, s časem ochrana očkovaných proti nákaze klesá, třetí dávka imunitu výrazně posiluje.

V Izraeli začali očkovat třetí dávkou v srpnu nejprve lidi starší 60 let a osoby s oslabenou imunitou, pak skupinu rozšířili na občany nad 50 let a nyní hranici znovu o deset let posunuli. Světová zdravotnická organizace ale třetí dávku zatím nepovažuje za nutnou a tvrdí, že je nejprve třeba zajistit co nejširší základní naočkování lidí.

Některé izraelské pojišťovny mají přeočkování lidí nad 40 let zahájit v pátek, jiné v neděli. Zatím třetí dávku v Izraeli dostalo 1,2 milionu občanů.

Izrael ohlásil za minulý den 7922 nových nakažených, z více než 145.000 provedených testů se 5,5 procenta vrátilo pozitivních. Ve vážném stavu s covidem-19 je hospitalizováno 599 lidí. Od začátku epidemie na covid-19 zemřelo 6723 lidí, nakazilo se přes 960.000 z devíti milionů Izraelců. (ČTK)