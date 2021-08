Předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) řekl, že situace kolem přemístění afghánských tlumočníků je nyní velice vyhrocená. Varoval média, aby denně informovala o jejich osudech a další integraci.

„Nechte nás udělat to, na čem se dohodneme. Program funguje a funguje v ne tak vyhrocených chvílí,“ vyzval novináře, aby mysleli především na ochranu těch lidí.

„Až bude jasno, kolik lidí tu chce zůstat, bylo by ideální, kdyby tu našli uplatnění bez toho, aby to kdokoli věděl,“ řekl Kuba. Reportáže, které by odhalovaly, v jakých krajích budou cizinci bydlet a kde budou pracovat, podle něj nejsou vhodné.

I vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na tiskové konferenci řekl, že program na integraci cizinců funguje, jen tato situace je nadstandardní z důvodu velkého zájmu cizinců.