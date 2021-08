Člen představenstva valašskomeziříčské chemičky Deza Pavel Pustějovský vyloučil, že by tato společnost mohla být původcem loňské otravy řeky Bečvy. Pustějovský, jenž je také poslancem hnutí ANO řekl, že se ve firmě uskutečnila po ekologické havárii řada kontrol.

„Na základě informací, které mám k dispozici, mohu říci, že (Deza) za tím (ekologickou havárií) nestála,“ uvedl Pustějovský. Ve dvou následujících měsících po události, tedy v říjnu a v listopadu, se podle něho ve společnosti uskutečnilo celkem osm prověrek. „A v podstatě nepotvrdilo se ani v jednom z těch případů, že bychom mohli být zdrojem znečištění,“ poznamenal.

Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), byla podle Pustějovského úplně prvním kontrolovaným subjektem. „My jsme byli opravdu subjekt, který byl první na ráně, a proto byl první i mediálně podezírán, že se to tam stát mohlo,“ řekl. Pozornost na vyústění jiného kanálu do Bečvy, vedoucího z Rožnova pod Radhoštěm, se zaměřila podle Pustějovského až po několika dnech.

Dezu jako možného původce otravy již dříve vyloučila Česká inspekce životního prostředí i znalec, který zpracovával posudek pro policii.

Slyšení komise jsou neveřejná. Pustějovský proto pouze obecně popsal, že členové se ptali na jeho pohled na loňskou událost. „Odpovídal jsem na dotazy z hlediska toho, co vím a co jsem mohl popsat,“ řekl. Některé dotazy byly podle něho až osobního rázu. Komise chce dnes vyslechnout také krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka a ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse.

Policie v souvislosti s ekologickou havárií obvinila v červnu právnickou a fyzickou osobu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí a z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. O podaných stížnostech proti usnesení o zahájení trestního stíhání rozhodne státní zástupce nejspíše začátkem září.

Z dřívějšího vyjádření ředitele společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm Oldřicha Havelky pro Českou televizi (ČT) vyplynulo, že obviněnou je tato firma. Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Hospodářské noviny v minulých týdnech několikrát uvedly, že obviněným člověkem je zřejmě jednatel Havelka.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.