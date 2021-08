Média: Odborníci vidí v americkém plánu plošných třetích dávek řadu problémů

Plán amerických úřadů začít od září podávat všem dospělým třetí dávky vakcín proti covidu-19 se setkává s kritikou některých expertů jak z hlediska veřejného zdraví, tak z etické stránky.

Část odborné veřejnosti zatím nevidí dostatek důkazů o tom, že by plošné nasazení „posilovacích injekcí“ bylo namístě. Jiní vědci mají podobně jako Světová zdravotnická organizace (WHO) výhrady vůči očkování třetími dávkami ve chvíli, kdy v mnoha zemích lidé nemají přístup ani k jedné dávce.

„Myslím, že se tady zvedá jakási přílivová vlna, která pramení z nervozity. A mám za to, že není založená na vědeckých důkazech o tom, že by dodatečné dávky byly potřebné,“ řekla zdravotnickému webu STAT odbornice na vakcíny a infekční onemocnění z Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) Anna Durbinová.

Reagovala na středeční krok zdravotnických expertů americké vlády, kteří doporučili třetí dávku očkování dospělým lidem se dvěma dávkami vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, a to osm měsíců po aplikaci druhé dávky. Přeočkování by podle aktuálního plánu mohlo odstartovat v týdnu od 20. září, ještě jej však musí odsouhlasit Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) své doporučení opřelo o sérii studií, které podle něj ukazují, že účinnost vakcín proti těžkému průběhu covidu-19 „by mohla“ v příštích měsících zeslábnout.

Někteří lékaři podle deníku New York Times (NYT) rozhodnutí začít nabízet třetí dávky vakcín přivítali, jiní experti ale plán kritizovali jako příliš široký. Další akademička z JHU Jennifer Nuzzoová má za to, že studie citované vládními činiteli dokládají prevenci vážného onemocnění a hospitalizace u naočkovaných lidí. „Nemyslím si, že kritérium ‚pozorujeme více infekcí‘ je tím správným kritériem, podle kterého hodnotit účinnost vakcín,“ řekla. Důležitější je podle ní to, zda očkovací látky chrání před těžkým průběhem nemoci. (ČTK)