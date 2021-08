Britští vojáci zůstanou na mezinárodním letišti v Kábulu, dokud ho bude chránit americká armáda. Uvedl to dnes britský ministr obrany Ben Wallace.

Ten dnes také prohlásil, že současná situace v Afghánistánu, nad kterým po stažení amerických jednotek převzalo kontrolu radikální hnutí Tálibán, dělá ze Západu slabého hráče v očích jeho nepřátel.

„Zůstaneme, dokud američtí vojáci povedou letiště. Nyní ho řídí Spojené státy,“ uvedl Wallace.

„Je mi nepříjemné, že máme světový řád, ve kterém naši nepřátelé vnímají rozhodnutí Západu jako slabé,“ řekl ministr stanici BBC. „To je něco, čeho bychom se měli všichni obávat. Pokud je vidět, že Západ nemá odhodlání a zlomí ho to, pak to naši protivníci jako Rusko považují za povzbudivé,“ dodal Wallace pro rozhlasovou stanici LBC.

„Islamisté po celém světě vidí něco, co vnímají jako vítězství, a inspiruje to další teroristy,“ řekl ministr. Británie se obává, že návrat Tálibánu otevře dveře bojovníkům teroristické organizace Al-Káida 20 let poté, co 11. září 2001 provedla útoky v New Yorku a Washingtonu.

Wallace se dnes rovněž vyjádřil k záběrům, které ukazují, jak britští a američtí vojáci přebírají nezletilou dívku, kterou její rodiče podávají přes plot kábulského letiště. Agentura Reuters snímek nemohla ověřit. O podobném incidentu ale informoval i reportér stanice Sky News.

„Je to strašné, ženy házely své děti přes ostnatý plot a žádaly vojáky, aby si je vzali. Některé se zachytily o drát,“ řekl novináři nejmenovaný vysoce postavený důstojník.

Británie podle ministra obrany ale nemůže evakuovat nezletilé bez dospělého doprovodu. Vojáci si podle něj dítě převzali, protože evakuovali i jeho rodiče.

„Je náročné dostat se skrz ty davy. Snažíme se najít jiné řešení, ale takhle to teď je,“ dodal Wallace. Vojáci na letišti podle něj čelí obtížné situaci vzhledem k zoufalství některých Afghánců, kteří touží zemi opustit. (ČTK)