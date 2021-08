Financování dětských skupin včetně příspěvků rodičů zakotví přímo zákon. Předpokládá to novela, kterou dnes schválil Senát hlasy 63 ze 66 přítomných členů. Upravuje také pravidla fungování dětských skupin.

Navštěvovat je budou moci děti od půl roku do zahájení školní docházky jako nyní. Předlohu teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Zařízení se podle schválené předlohy budou muset jmenovat dětská skupina. Jejich financování bude vycházet z normativu pro soukromé mateřské školy. Na děti do tří let by stát v současnosti dával asi 9600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5600 korun měsíčně. Úhrada rodičů na dítě do tří let bude činit nejvýše 4000 korun měsíčně, předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Hranice platby na starší dítě určena nebude.

Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách.V souvislosti s blížícím se koncem jejich financování z evropských fondů kabinet navrhoval přeměnu těchto zařízení na jesle, tedy zařízení pro nejmenší děti. Ve Sněmovně ale s plánem narazil, část opozice varovala před likvidací dětských skupin. Poslanci nakonec vládní předlohu celkově upravili. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 000 místy.

Předloha zavede odbornou způsobilost pečujících, a to zdravotnickou pro nejmenší děti a pedagogickou pro starší děti. Upraví také požadavky na prostory, například na jejich požární ochranu. (ČTK)