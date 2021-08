Otcovská dovolená bude delší, podmínky pro ošetřovatelské volno mírnější

Otcovská dovolená se prodlouží z jednoho týdne na dva týdny a podmínky nároku na ošetřovatelské volno budou mírnější. Změny přinese předloha poslanců ČSSD, kterou dnes schválil Senát hlasy 58 ze 66 přítomných členů.

Novela o nemocenském pojištění se týká také ošetřovného, změny vycházejí podle předkladatelů z nedostatků zjištěných v praxi. Předlohu, jež má být účinná od příštího roku, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

U otcovské dovolené novela prodlouží také šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, a to o dobu hospitalizace novorozence. Pomohlo by to podle předkladatelů naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti.

Otcové si nyní mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Prodloužení otcovské dovolené na 14 dnů prosadila ve Sněmovně skupina poslanců Pirátů, STAN, ANO, KDU-ČSL, SPD a TOP 09, jde podle nich o začlenění části evropské směrnice do českého právního řádu.

V případě ošetřovatelského volna novela sociálnědemokratických poslanců zkracuje dobu, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Volno na péči o příbuzné může trvat až 90 dnů, členové rodiny se na něm mohou střídat. Z nemocenského pojištění dostávají 60 procent základu svého příjmu. Nyní si mohou o volno požádat lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici, nově to budou aspoň čtyři dny. Podmínka hospitalizace se navíc nebude uplatňovat u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

U ošetřovného předloha rozšiřuje okruh pečujících lidí, u nichž se nevyžaduje soužití s ošetřovaným příbuzným v jedné domácnosti. Předkladatelé reagují podle důvodové zprávy na slábnoucí mezigenerační soužití. (ČTK)