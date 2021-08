NYT: Americké rozvědky varovaly před rychlým kolapsem afghánské armády

Zatímco americký prezident Joe Biden a jeho poradci na veřejnosti na začátku léta prezentovali rychlý kolaps afghánské armády jako nepravděpodobný, tajné služby ve svých zprávách před tímto vývojem varovaly a podávaly čím dál pochmurnější obrázek o možnosti návratu Tálibánu k moci.

S odvoláním na nejmenované bývalé i současné vládní činitele to v úterý napsal list New York Times. Zjištění podle něj vyvolávají otázky o tom, proč se Washington zdál být nepřipravený na pád afghánské vlády a vstup tálibů do Kábulu.

Článek připomíná Bidenovu tiskovou konferenci z 8. července, na níž prezident mimo jiné řekl, že je velmi nepravděpodobné, že se Tálibánu podaří „všechno zabrat a kontrolovat celou zemi“. Vehementně tehdy odmítal spekulace o tom, že by konec americké bojové mise v Afghánistánu mohl připomínat nechvalně proslulý odchod Američanů z Vietnamu v roce 1975, a označil za nepravdivé tvrzení, že americké zpravodajské složky považují pád afghánské vlády za pravděpodobný.

Podle informací NYT ale v této době začínaly být mnohé analýzy tajných služeb pesimističtější, přičemž nastolovaly otázky, zda se afghánské bezpečnostní složky zmůžou na výraznější odpor a zda vláda dokáže udržet kontrolu nad hlavním městem.

Jedno červencové hlášení popisovalo rostoucí rizika hrozící Kábulu, uvedl zdroj obeznámený s tímto materiálem. V době, kdy bojovníci Tálibánu zabírali řadu obvodů a obléhali několik větších měst, zpráva varovala, že afghánská vláda není na ofenzivu Tálibánu připravená. (NYT, ČTK)