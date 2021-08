Schillerová bude jednat o rozpočtu s ministry Tomanem a Zaorálkem

Ministryně financí Alena Schillerová dnes zahájí jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministry. Odpoledne se setká s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem.

Základní parametry rozpočtu již vláda schválila na počátku června, a to se schodkem 390 miliard korun.

„Do konce srpna by měly proběhnout schůzky o konečné podobě návrhu státního rozpočtu na rok 2021, a to se správci rozpočtových kapitol, ve kterých může dojít k úpravám oproti prvnímu návrhu,“ sdělilo ministerstvo financí.

V návrhu resort snížil ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem, který počítá se schodkem 500 miliard korun, výdaje více než polovině kapitol. Ministerstvu zemědělství úřad naplánoval výdaje zhruba 58,5 miliardy korun včetně peněz z EU, což je o tři miliardy více než pro letošní rok. Ministerstvo kultury by mělo dostat 14,3 miliardy korun, tedy zhruba o 1,5 miliardy korun méně.

Schillerová dříve uvedla, že ministerstvo 24. srpna zveřejní novou makroekonomickou prognózu, na základě které by měl úřad návrh státního rozpočtu na příští rok upravit. Zároveň upozornila, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách proto bude muset návrh podle ministryně vláda opět schválit a předložit do Parlamentu. (ČTK)