Český evakuační speciál je potřetí na cestě do Kábulu. V noci odletěl z Prahy s mezipřistáním v Ázerbájdžánu, odkud před hodinou vyrazil do Afghánistánu, vyplývá z údajů na radaru. První dva letecké speciály dopravily do ČR 133 lidí.