Zeman: NATO po Afghánistánu vyvolává pochybnosti o své oprávněnosti

USA odchodem z Afghánistánu ztratily podle prezidenta Zemana prestiž světového lídra a NATO vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence, protože dramaticky selhalo. Domnívá se, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě.

Poznamenal, že po odchodu z Afghánistánu přestal podporovat zvyšování armádního rozpočtu na dvě procenta HDP. Česko by nyní podle něj mělo investovat do národní obrany. Investování do NATO označil „tak trochu“ za vyhazování peněz.