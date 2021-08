Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že předseda vlády Andrej Babiš změnil názor ve věci odvolání šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. Babiš byl podle hlavy státu rozhodnutý, že Koudelka ve funkci skončí, pak ale otočil.

Zeman to řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy. „Lze to chápat jako jakýsi kompromis. Původní verze byla, že pan Koudelka opravdu odejde a toto se stalo, takříkajíc na poslední chvíli, po návštěvě pana Koudelky na předsednictvu vlády,“ konstatoval Zeman. Upřesnil, že i proto je na Babišovu změnu názoru naštvaný a při nejbližší příležitosti se ho na ni zeptá.

Zeman odmítl, že by měl s předsedou vlády dohodu. Podle něj si Babiš sám uvědomil, že „Koudelka není dobré řešení“. „Pokud potom změnil svůj názor a to během půl hodiny, tak až ho příště uvidím, samozřejmě se ho na to zeptám,“ zopakovala hlava státu.

Koudelka je podle něj nepřijatelná varianta, protože kontrarozvědka pod jeho vedením prý odposlouchávala ústavní činitele. Nechtěl přitom konkrétně zmínit koho.

„Důležité je, aby BIS skutečně plnila svoji funkci, jakou má definovanou zákonem, takže například odhalovala vážnou ekonomickou kriminalitu a na druhé straně, aby nefízlovala ústavní činitele,“ uvedl Zeman. Vysvětlil, že „fízlování“ může vést i k vydíratelnosti některých činitelů.