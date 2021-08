Do České republiky se dnes odpoledne vrátilo 35 hasičů s 15 vozidly, kteří pomáhali likvidovat požáry v Řecku. Odjeli tam před deseti dny.

V Brně podstoupili antigenní testy na koronavirus. Ministr Jan Hamáček všem hasičům předal medaili ministra vnitra. Spolu s ředitelem hasičů Vladimírem Vlčkem jim poděkovali za práci a nasazení. Další české jednotky podle mluvčího hasičů Rudolfa Kramáře do Řecka neodjedou, protože to není potřeba. Situace v Řecku sužovaném požáry se oproti předešlým týdnům zlepšila, přesto je tam stále vysoké riziko šíření požárů.

Do Řecka 7. srpna odjelo 36 hasičů, ale kvůli poruše jednoho z vozů se musel jeden z hasičů i s vozem vrátit. Štace hasičů trvala deset dní i s cestou. Dva dny cestovali do Řecka, kde strávili šest dní, dva dny pak trvala cesta zpět. Podle Kramáře byli přichystaní další hasiči i s vozidly k rotaci, podle řecké strany to ale nebylo potřeba.

Do akce se zapojili hasiči z Jihomoravského, Moravskoslezského a Středočeského kraje a také záchranný útvar. Jeden člověk byl z Prahy, působil jako styčný důstojník. Cesta vedla přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Všichni zapojení hasiči dostanou volno.

Vlček uvedl, že ČR byla jednou z prvních zemí, která pomoc hasičů Řecku nabídla. „Myslím, že jsme první dny byli pro místní hasiče někým, o koho se mohli opřít. Ve finále pak pomáhalo v Řecku 22 států a více než 1300 hasičů. Je to jedna z nejmasivnějších pomocí. Naše jednotka určitě obstála i podle toho, jaké máme signály od velvyslance a místních médií. Mise to nebyla jednoduchá,“ uvedl Vlček. Dodal, že se v těžkých podmínkách a terénu osvědčila i česká vozidla Tatra.

Při požárech v Řecku pomáhali v srpnu hasiči z více než dvou desítek zemí. Po zlepšení situace zahraniční týmy včetně českého odjely. Lesní požáry, které v předchozích týdnech zasáhly zejména Peloponés a ostrov Euboia, byly nejhoršími lesními požáry v Řecku od roku 2007. Řecko trápí lesní požáry každý rok, letošní jsou ale výjimečné, zejména kvůli velmi vysokým teplotám, které přesahovaly i 40 stupňů Celsia. (ČTK)