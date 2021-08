Pět rodin bývalých armádních tlumočníků zůstává před kábulským letištěm, uvádí spolek Vlčí máky. Je mezi nimi i osm dětí ve věku od devíti měsíců do 11 let. Dvě z nich při čekání zkolabovaly, a proto je rodiče odnesli do nemocnice. (Vlčí máky)