Zemřel Maki Kaji, tvůrce sudoku. Oblíbený hlavolam zjednodušil i pro děti a širší veřejnost. Bylo mu 69 let, měl rakovinu žlučovodu. (NBCNews)

Maki Kaji, the creator of Sudoku, has died aged 69, his Japanese company says. https://t.co/z9VRw2oG47

— NBC News (@NBCNews) August 17, 2021