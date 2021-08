Odlet druhého vojenského speciálu z Kábulu se podle Letecké informační služby posunul. Měl by tedy odlétat v 12.30. Let z Kábulu do Česka trvá zhruba sedm hodin. (ČT)

Odlet z Kábulu znovu posunut – na 12:30 (dle Letecké informační služby) — Izabela Niepřejová (@Isobel_Izabela) August 17, 2021