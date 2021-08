Žáky čeká na začátku školního roku testování na covid-19, schválila vláda

Na začátku školního roku se odehraje screeningové testování žáků na covid-19, které proběhne 1., 6. a 9. září. Schválila to vláda, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Pokud by byly záchyty nízké, do 25 na 100 000 provedených testů, tak už se nebude muset testovat, pokud budou vyšší, tak by se v rámci dané školy nebo v raném regionu testovalo dále,“ naznačil Vojtěch.

Pokud se dítě odmítne testovat, bude muset nosit ochranu dýchacích cest. „Nebude vyňato ze školního kolektivu, bude se moci účastnit výuky,“ řekl Vojtěch.