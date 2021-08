Polský odvolací soud rozhodl, že dva historici obvinění z pošpinění památky Poláka Edwarda Malinowského v knize Dále je noc se nemusejí za tvrzení v publikaci omlouvat.

Zvrátil tak předchozí verdikt soudu nižší instance, jenž dal za pravdu neteři Malinowského a nařídil historikům, aby se omluvili za mužovo obvinění z kolaborace s nacisty. Případ v Polsku vyvolával obavy o svobodu akademického výzkumu, poznamenala agentura Reuters.

Na badatele, kteří se věnují holokaustu, podala žalobu jednaosmdesátiletá Filomena Leszczyńská, neteř někdejšího vesnického starosty, kterého autoři mezi jinými v knize popisují. Podle Leszczyńské historici jejího dnes už nežijícího strýce lživě pomluvili, když ho obvinili z okradení židovské ženy a kolaborace s německými nacisty za druhé světové války, konkrétně z toho, že se podílel na smrti několika desítek Židů. Varšavský okresní soud v únoru historikům Janu Grabowskému a Barbaře Engelkingové nařídil, aby se písemně omluvili za to, že v knize uvedli „nepřesné informace“ týkající se Malinowského.

Odvolací soud nyní tento verdikt zrušil, podle webu Gazeta Wyborcza konstatoval, že „zasahování do vědeckého výzkumu není úkolem pro soudy“. Soudkyně dále zdůraznila důležitost svobody akademického výzkumu a potřebu zabránit tomu, aby vznikla situace, která by do budoucna bránila dalším studiím, uvedla agentura Reuters.

Dnešní verdikt je podle serveru onet.pl pravomocný, právní zástupkyně Leszczyńské oznámila, že se chce proti němu odvolat k nejvyššímu soudu. Je totiž přesvědčena, že historici neprovedli svůj výzkum s „náležitou pečlivostí“.

Dvojice akademiků rozhodnutí soudu přivítala, Grabowski ho označil za důležitý nejen pro něj samotného a jeho kolegy, ale pro celou profesi. „Toto rozhodnutí má přímý dopad na všechny polské vědce, a zejména historiky věnující se holokaustu,“ uvedli Grabowski s Engelkingovou v prohlášení. Podle agentury AP byl verdikt důležitý mimo jiné proto, že by se mohl stát precedentem pro další výzkum vysoce citlivé oblasti polské historie – chování Poláků k Židům za druhé světové války.

Agentura Reuters už dříve připomněla, že v Polsku, kde za války zahynulo skoro 3,2 milionu Židů, má téma holokaustu silný politický náboj. Různé historické práce totiž ukázaly, že zatímco tisíce Poláků riskovaly své životy, aby pomohli židovským sousedům, tisíce jiných se na jejich pronásledování podíleli. Mnoho Poláků tyto závěry odmítá. Vládnoucí národně-konzervativní strana Právo a spravedlnost, která se snaží připomínat polské hrdinství a utrpení za nacistické okupace, dává najevo, že diskuze o proviněních Poláků zkreslují historický obraz a jsou vůči nim nespravedlivé, podotkla AP. (ČTK)