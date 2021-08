Biden: Nelituju odchodu z Afghánistánu, bylo to správné rozhodnutí

Americký prezident Joe Biden prohlásil, že rozhodnutí odejít z Afghánistánu nelituje. Američané by podle něj neměli umírat ve válce, v níž ani Afghánci nechtějí bojovat. „Za těch dvacet let už vím, že správná doba, kdy Afghánistán opustit, neexistuje,“ řekl.

Prezident USA Joe Biden se kvůli situaci v Afghánistánu předčasně vrátil do Bílého domu, aby uklidnil Američany. Foto: Adam Schultz, White House, Flickr

„Chci každému připomenout, jak jsme se sem dostali. Šli jsme do Afghánistánu před 20 lety s jasným cílem: dopadnout ty, co na nás zaútočili, a zajistit, aby to Al-Kaida už nikdy neopakovala. To se nám povedlo,“ začal prezident Biden svůj mimořádný projev k Afghánistánu.

„Měl jsem dvě možnosti: buď pokračovat v plánu stáhnout jednotky, nebo vyhrotit konflikt a poslat tam další tisíce vojáků. Začali bychom třetí dekádu bojů,“ pokračoval prezident.

Američané by podle Bidena neměli bojovat ani umírat ve válce, v níž nechtějí bojovat ani samotní Afghánci.

„Utratili jsme tam bilion dolarů. Jsou velmi dobře vybaveni, platili jsme jim výplatu, dali jsme jim možnosti, jak ovládnout svoji budoucnost. Co jsme jim nedokázali dát, byla vůle k tomu.“

Biden: I know my decision will be criticized but I would rather take all that criticism than pass this decision on to another president…. pic.twitter.com/ZZeh1HKn9U — Acyn (@Acyn) August 16, 2021

Biden se vrátil předčasně do Bílého domu z Camp Davidu, aby k národu promluvil. Popsal, že s prezidentem Afghánistánu Ašrafem Gháním mluvil po telefonu. „Odmítl moji radu, ať řeší problém diplomaticky. Tvrdil, že Afghánci budou bojovat. Jenže v tom se mýlil,“ řekl Biden.

„Nebudu opakovat chyby, které jsme udělali v minulosti. Nechci bojovat nekonečnou válku,“ prohlásil.

Připustil, že i pro něj je těžké sledovat záběry z ulic Kábulu. „Pro ty, kteří přišli o někoho milovaného v té válce, je to velmi osobní. A je to i pro mě. Navštívil jsem ta místa několikrát, strávil jsem čas s našimi jednotkami, mluvil jsem s tamními lidmi. Pochopil jsem, co není možné, a chci se soustředit na to, co možné je.“

Prezident nastínil, jaký vývoj očekává poté, co poslal šest tisíc vojáků do Afghánistánu, aby pomohli s evakuací. „Bezpečně jsme evakuovali naši ambasádu a naše diplomaty a pokračujeme v zajištění bezpečnosti pro naše spolupracovníky. Přesunuli jsme jich už dva tisíce a v následujících dnech zabezpečíme další,“ řekl.

Proč nepomohli vystěhovat afghánské spolupracovníky předem, vysvětlil tím, že „někteří z nich nechtěli. Doufali, že se to jejich zemi podaří.“

Ujistil také, že reakce Spojených států bude rychlá a tvrdá, pokud Tálibán na Američany v zemi zaútočí nebo naruší operace na letišti v Kábulu.

Jakmile tuto misi ukončíme, řekl prezident, ukončíme také „nejdelší americkou válku“. „Naše mise v Afghánistánu je poznamenána mnoha chybami. Jsem čtvrtým prezidentem, který vede zemi po dobu této války. Dva demokraté, dva republikáni. Nepředám to dalšímu.“

Za situaci přijal odpovědnost. „Jsem americkým prezidentem a co se stalo, jde za mnou. Ale toto není v našem bezpečnostním zájmu, toto nechtějí američtí lidé, kvůli tomu americké jednotky nebojují,“ hájil se.

„Nelituju, že jsem to rozhodnutí udělal. Bylo to správné rozhodnutí pro náš lid, pro naše jednotky i pro Ameriku. Děkuju a ať bůh opatruje naše jednotky, naše diplomaty a Američany,“ ukončil Biden projev.