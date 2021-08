Washington Post: Američané o slabosti afghánských vojsk věděli

Američané za 20 let investovali do vybavení afghánské armády přes 85 miliard dolarů. Zbrojní arzenál, který tam zanechali, nyní padl do rukou nepřítele. Dokumenty deníku Washington Post odhalují, že vedení USA o stavu afghánské armády vědělo.

„Představitelé americké armády soukromě prozrazovali hluboké pochybnosti, zda afghánské ozbrojené jednotky budou kdy schopné nezávisle fungovat bez amerických peněz a vyzbrojení,“ píše deník o dokumentech k připravované knize The Afghanistan Papers: A Secret History of the War (Afghánské dokumenty: Tajná historie války).

„Myslet si, že bychom mohli vystavět armádu rychle a dobře, bylo šílené,“ řekl deníku bývalý americký představitel v roce 2016.

Kapitulace Afghánců byla podle deníku urychlena tajnými dohodami, které Tálibán s vojáky uzavřel. V uplynulých týdnech a dnech na ně tálibánští lídři používali kombinaci úplatků, výhrůžek a slibů o prominutí postihu, aby je přiměli se vzdát. (Washington Post)