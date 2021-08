Američtí republikáni vyčítají Bidenovi „zpackaný odchod“ z Afghánistánu

Američtí republikáni kritizují Joea Bidena za odchod z Afghánistánu. „Teď vidíme, co se stane, když se Američané stáhnou ze světa. Biden nese za odchod odpovědnost stejně jako Trump,“ řekla poslankyně Liz Cheneyová. Další byli ostřejší.

Republikáni nenechávají na Joeu Bidenovi za Afghánistán nit suchou. Poslankyně Liz Cheneyová je mezi kritizujícími také. Foto: Evelyn Hockstein, Reuters

Podle šéfa republikánů Mitche McConnella byl odchod Američanů „zpackaný“ a „zběsilý“ a „evakuace Američanů a ohrožených Afghánců z Kábulu je ostudným selháním vedení USA“.

Podle senátora Lindseyho Grahama je prezident Biden „lhostejný k hrozbě teroristických útoků, které přijdou z Afghánistánu vedeného Tálibánem“.

Je to „selhání epických rozměrů. Tohle bude skvrna na Bidenově prezidentství a bude mít krev na rukou za to, co udělali“, řekl člen Zahraničního výboru Sněmovny Michael McCaul. (NBC)

