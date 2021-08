„Chci říci, že to co vidíme se nedá popsat jinak než jako absolutní kolaps afghánské vlády a afghánských ozbrojených sil,“ řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Kolaps podle něj přišel dříve, než kdokoli čekal.

„Děláme všechno pro to, abychom odtamtud dostali naše občany a Afghánce, kteří nám pomáhali,“ zmínil Hamáček. Vysvětlil, že co se týče evakuační situace, není schopný přiblížit další detaily, protože situace se mění každou minutou. Je rád, že jedno letadlo již z Afghánistánu pracovníky odvezlo.

Seznam evakuovaných podle něj má ministerstvo obrany a je v režimu vyhrazené. Podle Hamáčka bude ale ještě potřeba několika dalších letů na přemístění všech.

Vicepremiér zmínil, že v případě afghánských tlumočníků nechystá paušální postupy a bude každý případ posuzovat individuálně. Není ale podle Hamáčka možné, že by je z Česka zpět do země vyhostili.

O možné integraci Afghánců začal již jednat s hejtmany. Na tiskové konferenci ČSSD oznámil, že již dostal nabídky samospráv na jejich umístění.

„Pokud vím, tak armáda při sestavování seznamu dbala velmi pečlivě na to, aby obsáhla všechny, kteří s Českou republikou spolupracovali, ale současně, aby vyloučila jakákoli bezpečnostní rizika,“ zmínil Hamáček.

„Naším cílem v této fázi je dostat do České republiky, co nejvíce, kteří jsou v rámci tohoto programu a děláme pro to maximum,“ dodal.