Na videu dodané stanicí Al-Jazeera jsou k vidění ozbrojení muži z Tálibánu, jak procházejí chodbami prezidentského paláce v Kábulu a sedí v křesle prezidenta Ašrafa Ghaního. Ten ze země uprchl pár hodin před tím. (NBC, CNN)

Images via Al Jazeera of the Taliban inside the presidential palace in Kabul. pic.twitter.com/UzNEPUf6Cb

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 15, 2021