Armáda ČR zajistí evakuaci českých diplomatů a spolupracovníků z Kábulu

Evakuaci českých diplomatů, místních pracovníků ambasády nebo tlumočníků pomáhajících české armádě zajistí z Afghánistánu česká vojenská letadla.

„V tuto chvíli můžeme říci pouze to, že v těchto dnech poletí do Afghánistánu vojenské letouny, aby přepravily zaměstnance zastupitelského úřadu i afghánské spolupracovníky do bezpečí,“ řekla Deníku N Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. „Právě kvůli bezpečnosti všech bohužel nemůžeme do skončení operace poskytnout jakékoli další podrobnosti,“ doplnila.