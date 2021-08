EU chce kvůli Afghánistánu a Bělorusku změnit migrační a azylová pravidla

Evropská komise naléhá v souvislosti s krizí v Afghánistánu a se situací v Bělorusku na změnu evropských migračních a azylových pravidel.

Na Twitteru to uvedl eurokomisař Margaritis Schinas, který má v komisi na starosti i migraci a bezpečnost. „Pokud situace v Afghánistánu a jednání Běloruska něco ukázaly, tak že už vypršel čas na to, jak dlouho můžeme čekat, než kompletně přepracujeme evropská pravidla v oblasti migrace a azylu, která potřebujeme,“ napsal eurokomisař, kterého do komise vyslalo Řecko. Schinas citoval své předchozí komentáře uveřejněné v italském listu La Stampa.

If there is one thing that the situation in Afghanistan and the actions of Belarus have shown, it is that the clock has run out on how long we can wait to adopt the complete overhaul of Europe’s migration and asylum rules we need.

Τoday ⁦@LaStampa⁩ https://t.co/1U3WV9jD7i

