V Sušici se vážně zranili dva dělníci, utrhlo se s nimi zábradlí

V Sušici se před polednem vážně zranili dva stavební dělníci. Opřeli se o zábradlí u řeky Otavy, které se utrhlo, a spadli ze čtyřmetrové výšky. Informovala o tom policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Muži ve věku 33 a 43 let byli transportováni vrtulníkem do plzeňské fakultní nemocnice,“ uvedla. Dělníci opravovali ve městě most přes řeku Otavu. Podle Brožové vyšetřují neštěstí na místě klatovští kriminalisté.

„Oba měli po pádu do čtyřmetrové strže středně těžká zranění a při transportu na urgentní příjem byli při vědomí,“ řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Podle informací ČTK šlo o české dělníky. (ČTK)