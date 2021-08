Ke Karibiku míří tropická bouře Grace

Nad Atlantikem se z tropické tlakové níže vytvořila bouře Grace, která bude v příštích dnech postupovat přes Portoriko a Panenské ostrovy k východní části ostrova Hispaniola, kde leží Dominikánská republika. Informuje o tom americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

Tropical Storm #Grace has formed ahead of its arrival in the Caribbean tonight. New warnings have been hoisted in Puerto Rico.

The latest: https://t.co/5obLzrOobp pic.twitter.com/vAKIR8KnnS

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 14, 2021