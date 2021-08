Většina kandidujících stran, které mají podle průzkumů ve sněmovních volbách šanci na úspěch, se shoduje na důležitosti zakotvení Česka v Evropské unii i NATO. Referendum o členství v EU v programu žádají pouze SPD a KSČM.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) prosazuje zahraniční politiku ukotvenou v západních hodnotách. Členství v NATO a EU je podle ní klíčové k prosazování českých zájmů. Pokračovat chce i ve strategické spolupráci ve Visegrádské skupině. Podporovat chce demokracii, lidská práva a občanskou společnost. Profesionálně chce připravit české předsednictví v EU v roce 2022.

Co se týče migrace, EU podle Spolu musí efektivněji bránit své vnější hranice. Zároveň je nutné urychlit proces odmítnutých žadatelů o azyl, bojovat s pašeráky lidí a pomáhat v nestabilních regionech, míní. Každá země by podle stran měla mít možnost svobodně si zvolit vlastní migrační politiku.

Předsednictví v EU chce koalice Pirátů a STAN zvládnout s důrazem na dokončení obnovy po koronavirové pandemii, digitalizaci nebo životní prostředí. Chce prohloubit vztahy se státy EU a obnovit vnímání Česka jako spolehlivého a zodpovědného partnera. V Evropě má Česko prosazovat oprávněné zájmy, připomínkovat unijní legislativu a hájit silnou fungující Evropu.

Také Piráti a STAN chtějí odpovědný přístup k migraci na celoevropské úrovni bez kvót. Podpořit chtějí spolupráci EU se zeměmi, které jsou zdrojem migrace, nebo přes ně vedou migrační trasy. Chtějí také posílit ochranu vnějších hranic EU.

Hnutí ANO plánuje svůj program zveřejnit až na začátku září. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš ale v poslední době často hovoří o tématu migrace. Ve své knížce Sdílejte, než to zakážou! uvedl, že migrace nepřestává, a připomněl svůj odmítavý postoj ke kvótám. Zároveň apeluje na účinnější ochranu vnějších hranic a masivní informační kampaň v zemích, odkud migranti přicházejí. Integrační programy pro migranty musí být povinné, míní.

Co se týče členství v EU a NATO, Babiš jej nezpochybňuje. Otázka členství v unii by podle něj neměla být součástí politické diskuse, Česko by ale zároveň nemělo automaticky přejímat vše, co vypracují „eurokrati“ v Bruselu nebo „progresivní politické elity ve velkých zemích“, řekl v červnu na konferenci v Praze.

Na hájení českých zájmů apeluje hnutí SPD. Požadovat bude podle svého programu mimo jiné referendum o vystoupení z EU, lidé by se podle něj měli vyjádřit i k členství v NATO. „Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Nechceme Evropu nesystémových dotací, dávek a úředníků,“ píše strana.

Chce také přísné podmínky imigrační politiky. Policie podle SPD musí kontrolovat hranice a zpravodajské složky sledovat islamisty podporující džihád a šaríu. SPD chce zároveň prosadit pevnější spolupráci V4 v obchodu, bezpečnosti i ostrahy hranic.

Referendum o členství České republiky v EU navrhuje ve svém programu i KSČM. Naopak rovnou vystoupit by Česko podle komunistů mělo z NATO. KSČM také požaduje obnovení všestranných vztahů s Ruskem a Čínou a zastavení ilegální migrace. Všichni příslušníci české armády by pak měli být staženi z vojenských misí, míní komunisté.

ČSSD ve své vizi pro Česko v roce 2030 apeluje na dobré vztahy se sousedními státy, strategický dialog s Německem, ale i mírové, korektní a vzájemně výhodné vztahy s Čínou a Ruskem. Strategickou váhu přikládá evropskému spojenectví s USA. Za důležitý také považuje demokratický vývoj v regionu bývalé Jugoslávie a v postsovětských státech.

Šéfem české diplomacie je aktuálně sociální demokrat Jakub Kulhánek, který v červnovém rozhovoru s ČTK řekl, že pro předsednictví v EU vidí jako jednu z priorit posun v rozšíření bloku o země západního Balkánu. Další prioritou je posilování transatlantické spolupráce.

ČSSD chce podporovat preventivní opatření k omezení nelegální migrace do EU. Kromě nástrojů azylové a migrační politiky a repatriačních smluvních rámců chce prosazovat dohody se státy původu migrace a posilovat humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci.

Hnutí Přísaha nechce nic měnit na tom, že je Česko zakotvené ve strukturách EU a NATO. Chce ale usilovat o vylepšení, posílení práv a narovnání práv mezi členskými zeměmi. Apeluje na intenzivnější ochranu bezpečnosti společně s NATO. Česko podle Přísahy musí být respektovaným a zodpovědným členem aliance. (ČTK)