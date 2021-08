Kanadský humanitární program umožní příchod do země 20 000 Afghánců, kterým hrozí násilí ze strany Tálibánu. Oznámil to ministr pro migraci Marco Mendicino s tím, že půjde o obránce lidských práv, novináře, pronásledované menšiny, LGBTQ lidi a rodiny tlumočníků. (The Star)

The humanitarian program will welcome 20k Afghans targeted by the Taliban. The groups will include: Women leaders, human rights defenders, journalists, persecuted minorities, LGBTQI members, and family of previously resettled interpreters”, Mendicino said. https://t.co/QaGfUUGxfq

