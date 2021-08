Letošní červenec byl celosvětově nejteplejším v historii měření

Červenec byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření, oznámil americký Národní úřad pro oceány a atmosféru. Podle šéfa úřadu Ricka Spinarda zjištění přispívá ke znepokojení z klimatické změny. „V tomto případě je první místo tím špatným místem,“ upozornil.

JUST IN: It’s official. #July was Earth’s hottest month on record. https://t.co/xKGLizOml4

via @NOAANCEIclimate #StateOfClimate #July2021

(Tweet 1 of 5) pic.twitter.com/Qqbu6CLqVt

— NOAA (@NOAA) August 13, 2021