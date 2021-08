Bývalý šéf myanmarské vojenské junty Than Šwei musel do nemocnice kvůli nákaze koronavirem. Je mu 88 let. Do zdravotnického zařízení byl přijat i se svou manželkou. Zemi vládl v letech 1992 a 2011.

Myanmar se nyní potýká s vlnou covidu, při níž denně umírá téměř 300 lidí. Jde ovšem o oficiální údaje. Skutečné počty zemřelých mohou být mnohem vyšší. (Reuters)