Když japonská softbalistka Miu Goto dovezla svou zlatou medaili z OH Tokio do rodné Nagoji, starosta města se do zlata triumfálně zakousl. Výjev vyvolal bouři nevole a organizátoři her teď ujišťují, že pokousanou medaili vymění za novou. (CNA)

The mayor of Japanese city Nagoya Takashi Kawamura earned himself internet infamy and a rare rebuke from Toyota Motor for chomping down on an Olympic gold medal at an event meant to celebrate its winner, softball pitcher Miu Goto https://t.co/pksFDOqhFU pic.twitter.com/UpqG8BYd1R

