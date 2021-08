Řidič dodávky ujížděl policistům a havaroval, ve voze převážel desítky migrantů

Policisté dnes ráno pronásledovali řidiče dodávky, který nezastavil při běžné kontrole na dálnici D1 nedaleko Prahy a ujížděl do hlavního města. Během honičky dojel až do Holešovic, kde havaroval. Z vozu utekl společně se skupinou migrantů.

Policisté zatím zadrželi 29 lidí převážně ze Sýrie, po řidiči a dalších uprchlých cizincích pátrají, řekl ČTK mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Do pronásledování ujíždějícího řidiče se zapojilo několik policejních hlídek včetně pohotovostní motorizované jednotky. Dodávka projela ze středních Čech po D1 přes ulici 5. května a Nuselský most dál do Argentinské ulice v Holešovicích, kde auto prorazilo závoru do areálu jedné z firem a havarovalo. Řidič utekl a s ním i skupinka migrantů. „Do současné doby jsme omezili na svobodě 29 migrantů, převážně ze Sýrie. Po řidiči i dalších osobách z dodávky pátráme,“ uvedl ráno policejní mluvčí.

Podle serveru TN.cz se do pátrání zapojila i helikoptéra. Zadržené migranty z místa odvezl policejní anton. Další informace zveřejní policie během dne. (ČTK)