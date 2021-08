Přes sto historických automobilů dnes ráno po šesté hodině odstartovalo z centra Prahy do závodu 1000 mil československých. Účastníci závodu pojedou do Bratislavy, v sobotu odpoledne by se pak měli vrátit do české metropole.

Na startu jsou historické vozy vyrobené do roku 1939, mezi nimi například závodní auta Bugatti, Praga nebo Aero. Historické vozy budou závodit v šesti kategoriích podle obsahu válců.

Závod bude mít tři etapy. První povede mezi Prahou a Bratislavou, následovat bude slovenská etapa a třetí etapa povede zpět do Prahy před budovu Národního technického muzea. Cestou zpět čeká jezdce zkouška zručnosti. Závod se nejede na maximální rychlost jako původně za 1. republiky, ale jako jízda pravidelnosti s úkolem co nejvíce se přiblížit průměrné rychlosti 45 km/h.

Letošní ročník se koná jako připomínka 120. výročí narození automobilového závodníka Bohumila Turka, jehož kariéru ukončila v roce 1935 havárie právě v závodě 1000 mil Československých. (České noviny)