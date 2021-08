Chile začalo podávat třetí dávku vakcíny proti covidu-19. Přeočkování se zpočátku dočkají senioři, kteří v březnu dostali dvě dávky vakcíny vyrobené čínskou společností Sinovac, uvedla tisková agentura EFE.

Krok vlády podporují epidemiologové a virologové, podle kterých se tak výrazně zvýší ochrana zranitelných skupin.

Zahájení přeočkovací kampaně ohlásil minulý týden chilský prezident Sebastián Piňera. „Věříme, že v následujících čtyřech týdnech dostanou svou podpůrnou dávku dva miliony lidí starších 55 let,“ uvedl Piňera. Od září se přeočkování otevře i mladším lidem.

Přeočkovací kampaň se zatím v Chile bude týkat jen osob, které dostaly očkovací látku společnosti Sinovac. Na tu připadá většina podaných dávek v zemi. Čínský preparát má podle klinických studií menší účinnost než látky od společností AstraZeneca a Pfizer, které Chile rovněž využívá. Studie, které vypracovali chilští vědci, navíc ukázaly, že úbytek protilátek po šesti měsících od očkování je u lidí, kteří dostali čínský preparát, výrazně rychlejší než u obou zmíněných západních vakcín. Na přeočkování Chile nebude používat čínskou látku, ale vakcínu od společnosti AstraZeneca.

Odborníci rozhodnutí vlády uvítali, a to navzdory kritice od Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta vyzvala země, kde je očkování v pokročilé fázi, aby nezačínaly s přeočkováním. Podle WHO je důležité poskytnout větší množství vakcín chudým zemím, kde je proočkovanost obyvatelstva nízká. (ČTK)