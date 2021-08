Na Sicílii naměřili přes 48 stupňů, Itálie a Španělsko zažívají vlnu veder

Na Sicílii podle meteorologické služby dnes odpoledne teplota vystoupala na 48,8 stupně Celsia. Podle deníku Corriere della Sera a dalších italských médiích se jedná o nejvyšší teplotu naměřenou v Evropě, rekord ale musí ještě potvrdit úřady.

Vlna veder zasáhla také Španělsko. Horka by měla vyvrcholit v pátek a během víkendu.

Bezmála padesát stupňů Celsia naměřila sicilská meteorologická služba ve 14:00 SELČ nedaleko Syrakus. Předchozí teplotní rekord připadal na Atény, kde v roce 1977 zaznamenali 48 stupňů Celsia. Na jihu italského ostrova se teploty dnes odpoledne pohybovaly i kolem 45 stupňů. V oblasti byla v roce 1999 naměřena teplota 48,5 stupně Celsia. Rekord ale tehdy nebyl potvrzen, protože ho ohlásila meteorologická stanice, která nebyla certifikovaná.

Vlna veder má v Itálii podle předpovědí pokračovat do začátku příštího týdne. Teploty by měly růst i v příštích dnech, a to hlavně ve střední a severní Itálii. Nejvyšší hodnoty se očekávají o víkendu. Na pátek italské ministerstvo zdravotnictví vydalo varování před velmi vysokými teplotami v 15 italských městech, a to včetně Říma, Florencie či Palerma.

Na jihu Itálie zesílily lesní požáry. V Kalábrii úřady povolaly do boje proti ohni armádu. V tomto jihoitalském regionu zemřel při požáru jeden muž, uvedla dnes agentura ANSA. Počet obětí požárů od začátku srpna se tak zvýšil na tři osoby.

Až na 40 stupňů dnes teploty vystoupaly v jižních a středních oblastech Španělska, uvedla agentura EFE. Velmi teplé budou do konce týdne noci i rána. V některých částech země by od čtvrtka měly teploty vystoupat na 44 stupňů Celsia. Podle mluvčího španělské meteorologické služby Aemet čekají Španělsko „extrémní a na toto letní období nezvykle vysoké teploty“.

Velmi důrazné varování před vedrem začne od čtvrtka platit v Katalánsku a Aragonii. V dalších osmi regionech, včetně Andalusie či Madridu, to bude důrazné varování. Horka by měla ušetřit jen severovýchodní regiony, jako jsou Galicie či Kantábrie. Ministerstvo zdravotnictví varovalo před komplikacemi hlavně seniory a lidi se zdravotními problémy.

Španělský premiér Pedro Sánchez dnes vyzval „k maximální spolupráci a opatrnosti“ při prevenci lesních požárů a ochraně životního prostředí. Poukázal na velmi vážnou situaci v Itálii, Turecku a Řecko, kde pomáhají i španělští hasiči. Ve Španělsku je situace zatím výrazně příznivější.

Velký příliv teplého vzduchu z Afriky do obou zemí způsobuje tlaková výše nad Středozemním mořem, které italská média dala název Lucifer. Kromě horka se ve Španělsku očekává také písečný prach ze Sahary. (ČTK)