Giuliani je podle médií bez příjmu, natáčí videa za peníze

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani a právník Donalda Trumpa natáčí videa pro zájemce za 275 dolarů prostřednictvím internetové služby Cameo. „Jestli se chcete o něčem pobavit, nebo chcete, abych vás pozdravil, dohodneme se,“ říká.

Giuliani je podle zpráv deníků New York Times a Washington Post na hranici bankrotu, navíc čelí za šíření poškozujících dezinformací žalobě ve výši 1,3 miliardy dolarů od společnosti Dominion.

Ta zajišťovala volební přístroje při prezidentských volbách v roce 2020 a Giuliani o nich nepravdivě prohlašoval, že byly napadené hackery, odebíraly hlasy Donaldu Trumpovi a přidávaly je Joeu Bidenovi.

Giuliani podle těchto zpráv žádal Donalda Trumpa, aby mu pomohl uhradit náklady na jeho právní služby, které pro něj vykonával, ale ten odmítl.

Někteří internetoví uživatelé si z Giulianiho dělali na službě Cameo legraci a chtěli, aby zopakoval záběry z filmu Borat 2.

